انسيابية حركة السير على شارع النعيمية والتحويلات الجديدة في عجمان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط من ضبط حركة السير وفض الازدحام وتشكيل حركة مرورية انسيابية على الطرق البديلة والتحويلات الجديدة في منطقة النعيمية والمناطق المجاورة إثر تنفيذ حزمة من الحلول الناجحة وتوسيع المداخل والمخارج.

وأوضح نائب مدير إدارة المرور والدوريات الرائد راشد بن هندي، أن الحلول المطبقة ساهمت بشكل كبير في إزالة الازدحامات، حيث تم توسعة المداخل في تحويلة الطرق المؤدية إلى منطقة النعيمية للقادمين من إمارة الشارقة، إضافة إلى توسيع المسارب التي كانت تشهد صعوبة في حركة المركبات في منطقة النعيمية، وتوسيع الطرق للمتجهين من منطقة النعيمية عبر شارع الكويت إلى وسط المدينة وإلى شارع الاتحاد في التحويلات الجديدة، بالإضافة إلى توزيع الدوريات المرورية لمراقبة الحركة وضبط المخالفين.