موارد الشارقة تستعرض خصومات "وفر" بدائرة الزراعة والثروة الحيوانية



نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة ببرنامج "وفر" للخصومات اليوم الخميس بمقر دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، معرض " وفر" بالتعاون مع عدد من الشركات المساهمة، وذلك بحضور رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، وعدد من مدراء الإدارات والمسؤولين بالدائرة.

واستقبلت الدائرة من خلال المعرض، الشركة العربية للسيارات، ودينا تريد لخدمات السيارات، ومستشفى ميدكير، وواحة البداير - من مجموعة الشارقة من مسك، وذا فيو آت ذا بالم – نخلة جميرا، وكوفينا كافيه، وماي دبي.

واستعرضت الشركات المشاركة خدماتها المخصصة لحاملي "بطاقة وفر" ، وقدمت عروضاً وهدايا للموظفين، كما استعرضت كل شركة خبراتها وخدماتها في مجال تخصصها، وأوضحت كيفية الاستفادة من العروض المقدمة من قبلهم والتي يستطيع أن يحصل عليها حاملو بطاقات عمل حكومة الشارقة وعائلاتهم.

وتهدف موارد الشارقة من تنظيم مثل هذه المعارض إلى تعريف الموظفين بمدى استفادتهم من برنامج وفر وما يوفره لهم من خصومات تعود عليهم بالفائدة والمنفعة وإمكانية اتباع سياسة الادخار في حياتهم ، وقد شهدت الفعالية تفاعلا وإقبالا من الموظفين.

وأكدت مدير مكتب الفعاليات والأنشطة ومدير برنامج وفر جواهر سيف العود، أهمية استغلال الفرص التي يقدمها برنامج وفر للخصومات عبر إتاحة أفضل الخيارات المتميزة والجودة الشاملة ارتقاءً بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين.

وأضافت أن التطور الايجابي للعلاقة بين القطاعين العام والخاص يستفيد منها الطرفان من خلال التعاون في هذا المشروع عبر سلسلة الفعاليات التي أقيمت للبرنامج، الأمر الذي يعزز من ثقافة الاستفادة من الخصومات والحصول على أفضل العروض من الشركات المساهمة .

وأشارت إلى ان برنامج وفر الذي يأتي في إطار سلسلة متكاملة من الأنشطة المجتمعية التي تتبناها الدائرة في استراتيجيتها تهدف إلى توفير خصومات مجزية لحاملي البطاقة ، حيث قدم خدمة متميزة وساعد شريحة واسعة من المستفيدين على تخفيف التحديات المعيشية والتعليمية والصحية والسياحية بمختلف أنواعها.