بلدية مدينة العين تطلق حملة السلامة في الحر

أطلقت بلدية مدينة العين حملة السلامة في الحر و التي تستمر حتى 15 سبتمبر المقبل وتستهدف العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمدينة العين وذلك لتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة و فهم و تنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري من قبل أصحاب العمل.

وتهدف الحملة توعية الشركات والمؤسسات بالالتزام بتطبيق متطلبات نظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية من قبل أصحاب العمل و المشرفين على العمال للوقاية من الحر و خفض حالات الإصابات وتعزيز مستوى الإنتاج.

وقالت الدكتورة غوية النعيمي رئيس قسم التوعية و التواصل في إدارة البيئة والصحة والسلامة ، أن الزيارات الميدانية استهدفت نحو 1000 عامل حتى الآن في مختلف مواقع مشاريع البناء في المدينة، والتي نسعى من خلالها لتطبيق مفاهيم السلامة في الحر من خلال توفير مواد توعوية للعمال والمشرفين وأصحاب العمل بلغات مختلفة تسهل فهم المعلومات والإجراءات المتبعة خلال فترة الصيف مشيرة إلى انه سيتم تكريم الفائزيزن فيما بعد ، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الوقاية من الحر في أبوظبي.