أكاديمية شرطة دبي تتصدر المركز الأول كأفضل بيئة عمل لجيل الألفية



تصدرت أكاديمية شرطة دبي، المركز الأول على جميع المؤسسات الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كأفضل بيئة عمل لجيل الألفية (جيل الشباب) لعام 2022م، في تقييم المنظمة الأمريكية (Great Place to Work).

وقال مدير أكاديمية شرطة دبي اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي : "إن الأكاديمية تحرص على الترجمة العملية لكافة المبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجالات السعادة وجودة الحياة، تجسيدا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للانتقال بمستويات السعادة وجودة حياة المجتمع إلى أبعاد جديدة."

وأكد اللواء السويدي، أن هذا الإنجاز المتميز جاء ثمرة القيادة الملهمة للفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة سعادة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وتضافر الجهود والطاقات والعمل الدؤوب لكافة موظفي الأكاديمية من الضباط والعسكريين والمدنيين، رغم تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي عصفت بالعالم أجمع، موضحا أن الأكاديمية وضعت إسعاد منتسبيها في مقدمة أولوياتها، من خلال تبني الأفكار والمبادرات الخلاقة لرفع مؤشر سعادتهم لتكون السعادة بمثابة أسلوب ومنهج حياة.

وأشار اللواء السويدي، إلى أن الأكاديمية بذلت قصارى جهدها في المحافظة على رفاهية موظفيها في مرحلة "ما بعد الجائحة"، من خلال أساليب تعاملها الحضاري ومد جسور التواصل والعلاقات المجتمعية، في جميع مراحل الجائحة عبر مختلف المستويات لبناء ثقة متينة بين الطرفين، وإشعارهم بالطمأنينة والاستقرار الوظيفي، والإنصات إليهم وتلبية طلباتهم والاهتمام بشؤونهم، وتوفير البيئة الصحية وفق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب العمل بروح الفريق الواحد، حيث تكللت تلك الجهود في تحقيق نتائج مبهرة لمعايير التنافسية العالمية كأفضل بيئة عمل.

يذكر أن شهادة أفضل بيئة عمل تمنحها الهيئة الأمريكية Great Place to Work للجهات والمؤسسات التي تحقق المعايير والشروط الموضوعة من قبلها، وتعد الهيئة الأمريكية هيئة عالمية متخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها، حيث يعتمد قادة الأعمال والباحثين على مقاييسها لوضع معيار يحدد مكان العمل المفضل للموظفين.