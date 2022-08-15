«دفاع مدني عجمان» تحذّر من تجاوز السرعات أثناء الأمطار

نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، إرشادات توعية للوقاية من الحوادث بسبب حالة الطقس. وتضمنت الإرشادات الالتزام بالسرعات المحددة وخط السير أثناء القيادة، وعدم تشغيل الأضواء التحذيرية، وترك مسافة آمنة بين المركبات، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من سلامة مسّاحات الزجاج.

ودعت إلى عدم المجازفة بقطع مجرى المياه بالسيارة، والحرص على متابعة أحوال الطقس من الجهات المعنية بالدولة، وتجنب الذهاب إلى الأماكن المرتفعة، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية.

ووجّهت باتباع إرشادات وقائية بعنوان «السلامة في الأمطار»، وهي: عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وتجنب لمس الأجسام المعدنية والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية، وتجنب الذهاب إلى الأماكن المرتفعة، وتجنب الوقوف تحت الأشجار، وعدم السماح للأطفال باللعب في تجمعات المياه.