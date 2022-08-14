304.6 ملايين راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي في دبي خلال 6 أشهر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، في النصف الأول من عام 2022؛ بلغ نحو 304.6 ملايين راكب، مقارنة بنحو 202 مليون راكب في النصف الأول من عام 2021، وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري قرابة 1.68 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.1 مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2021.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير: «استحوذ مترو دبي ومركبات الأجرة على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بواقع 36% لمترو دبي، و29% لمركبات الأجرة، فيما بلغت نسبة حافلات المواصلات العامة 26%»، مشيراً إلى أن شهر مارس من عام 2022 سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث نُقل قرابة 62 مليون راكب، وجاء ذلك تزامناً مع انتهاء معرض «إكسبو 2020 دبي»، وراوح عدد الركاب في بقية الأشهر بين 46 و49 مليون راكب، وسجل النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، وهو مؤشر مهم يؤكد زيادة الطلب على استخدام وسائل النقل الجماعي، وانتعاش الحركة الاقتصادية في إمارة دبي.

وقال الطاير: «بلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر 109.1 ملايين راكب في النصف الأول من العام الجاري 2022، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد على النصيب الأكبر من عدد ركاب مترو دبي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 6.2 ملايين راكب، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر 5.3 ملايين راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 4.7 ملايين راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـ4.6 ملايين راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـ 4.3 ملايين راكب».

وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطتا بني ياس وشرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 3.6 ملايين راكب لكلٍ منهما، تلتهما محطة الاستاد بـ2.7 مليون راكب، ثم محطة صلاح الدين بـ2.5 مليون راكب، ومحطة الغبيبة بـ2.3 مليون راكب.

ونقل ترام دبي في النصف الأول من العام الجاري 3.6 ملايين راكب، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 78.6 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي 8.2 ملايين راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي والحافلات تحت الطلب، فقد نقلت 16.4 مليون راكب، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، 88.7 مليون راكب في النصف الأول من هذا العام.

وقال الطاير إن هذه النتائج تؤكد فاعلية الخطط والبرامج التي نفذتها الهيئة لتوفير بدائل متنوعة لتنقل السكان في دبي، مؤكداً أن منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، باتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة.

• %3 نسبة الزيادة في عدد الركاب مقارنة بالنصف الأول من 2019 قبل جائحة «كوفيد-19».