برامج تأهيلية بمعايير عالمية لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي

قال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء علي الشمالي، إن الإدارة العامة أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إذ استمدت خطتها في تأهيل النزيل من شعار «الإنسان قبل المكان»، فقامت بتنفيذ حزمة من البرامج التأهيلية من خلال إدارة تعليم وتدريب النزلاء، بهدف تنمية وتأهيل قدرات النزلاء العلمية والمهنية وتقوية وازعهم الديني، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ومن ثم بالمؤسسة.

وأوضح أن إدارة تعليم وتدريب النزلاء تتكون من أربعة أقسام، هي: قسم البرامج التعليمية، وقسم البرامج الدينية، وقسم البرامج الرياضية، وقسم التدريب المهني، حيث يقوم قسم البرامج التعليمية بالإشراف على متابعة ومساعدة النزلاء الراغبين في استكمال تعليمهم في جميع المراحل، أما قسم البرامج الدينية فتنصب مهامه على نشر الوعي الديني والتثقيف بمتطلبات العقيدة الإسلامية، ويهتم قسم البرامج الرياضية بجميع الأنشطة والمسابقات الترفيهية والرياضية للنزلاء. ويقوم قسم التدريب المهني بتنظيم الدورات المهنية والحرفية المختلفة، والعمل على توفير مهارات مهنية جديدة لدى النزلاء وتنمية مهاراتهم الشخصية، وإعادة تأهيل النزلاء من الناحية المهنية والحرفية.

وقال مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء الرائد محمد العبيدلي، إن عدد النزلاء المستفيدين من البرامج بلغ 946 نزيلاً ونزيلة في النصف الأول من العام الجاري.