100 مشارك بـ"جولة شباب شرطة أبوظبي" لتعزيز جودة الحياة

نظمت شرطة أبوظبي جولة للشباب بمشاركة نحو 100 شاب ضمن المخيم الصيفي التابع لوزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب وذلك تزامناً مع يوم الشباب الدولي والذي يصادف 12 أغسطس من كل عام.

وشاركت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة وقسم الموروث الشرطي التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة، في الجولة بين مساحات مركز أبوظبي الإبداعي لاستكشاف فرص ممارسة الهوايات والمهارات وتطوير المشاريع الخاصة والمبادرات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة.

وأوضح مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة العقيد أحمد جمعة الخييلي أن الفعالية تضمنت لقاء عبر الأجيال جمع بين الشباب وكبار المواطنين والأطفال، وتقديم هدايا تذكارية من الموروث الشرطي لأول 100 زائر لمركز أبوظبي الإبداعي.

وأشار إلى أن احتفالية يوم الشباب الدولي تأتي تأكيداً على اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بفئة الشباب وتحفيزهم نحو الإبداع وتبني الأفكار والمقترحات التطويرية.

ولفت إلى أنه تم التركيز على مفهوم جذور الشباب والترابط بين الأجيال في شرطة أبوظبي، وتعريف الشباب بـ"دورة فوج زايد الأول" والتي أسهمت بدور متميز في مسيرة العمل الشرطي والأمني لينطلق من بعدها لمراحل التطور الكبيرة التي نشهدها اليوم.