جيل جديد من جواز السفر الإماراتي بدءاً من سبتمبر المقبل

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية، الذي جرى إطلاقه في يونيو 2021، في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وضمن مسار تعزيز المستهدفات الوطنية ورفدها بالتنافسية الدولية.

وقال رئيس الهيئة، علي محمد الشامسي، إن «الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي يأتي في إطار تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات، لترسيخ الهوية الإماراتية، ومواكبة أحدث التقنيات في مجال إصدار جوازات السفر، وتقديم خدمات مبتكرة للتعريف بالهوية الشخصية وفق أحدث المعايير الدولية»، مشيراً إلى أن «المشروع يستهدف تعزيز مرونة ممارسة الأعمال المتصلة بالأفراد، ضمن مختلف مؤسسات الدولة، بما يرفع مستوى جودة حياة المواطنين، ويوفر تجربة سفر تعزّز مكانة الدولة وريادتها».

وأكد حرص الهيئة على تطوير خدماتها المستقبلية، تماشياً مع التوجهات المستقبلية للحكومات على مستوى العالم. وسيبدأ العمل على إصدار جواز السفر الإماراتي الجديد انطلاقاً من الأول من سبتمبر المقبل، بما يمثل قفزة تقنية جديدة تتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بتعزيز المسيرة نحو الحكومة الذكية، لتعظيم المكانة الحضارية لدولة الإمارات، ضمن مختلف الخدمات الحكومية المقدمة، وتلبيةً لأحدث المتطلبات الأمنية والتكنولوجية في إثبات الهوية الشخصية.

ويتمتع الإصدار الجديد من جواز السفر الإماراتي بخصائص فنيّة غير مسبوقة، ومواصفات أمنية بالغة التعقيد، للحد من محاولات التزييف أو التزوير، كما يتميّز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة «البولي - كربونات» بدلاً من الورق، ما يرفع من كفاءة الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة، لاسيما أنها تتسم بسماكتها ما يحول دون إمكانية إتلافها، إلى جانب سهولة معالجتها باستخدام القارئات لدى المنافذ، فضلاً عن انفراد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بجودة عالية وسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد.

كما يعد رفع المعايير الأمنية لجواز السفر الإماراتي ودعمه بالمواصفات التقنية الرائدة في مجال السفر خطوةً أساسية تعزّز المساعي الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتحقيق مختلف متطلبات الأمن والأمان عند التنقل أو العبور عبر نقاط السفر الدولية، ودعم جهود الدبلوماسية لدولة الإمارات، التي نجحت في إبراز قوة جواز السفر الإماراتي على مدى السنوات الماضية، ليصبح الجواز الأقوى عالمياً.

وتعتبر جوازات السفر من الجيل السابق سارية المفعول، ويمكن لحامليها استخدامها في السفر لحين اقتراب موعد انتهاء مدة صلاحية الجواز، فيما يمكن التقدم بطلب التجديد للحصول على الجيل الجديد عند الدخول ضمن فترة استحقاق التجديد، المحددة بستة أشهر قبل تاريخ الانتهاء المدوّن في الوثيقة، حيث يعتبر الجواز الجديد امتداداً للجواز السابق، دون أي تغيير في الرسوم المقررة أو القنوات المخصصة لتقديم خدمات إصدار أو تجديد جوازات السفر، من خلال الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP.

يذكر أنه على حاملي جوازات السفر التحقق من سريان وثائقهم بمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل توجههم للسفر، في حين يمكنهم إصدار جوازات السفر أثناء وجودهم في الخارج، وذلك عبر سفارات الدولة والقنصليات التابعة لها.

من مميزات الجيل الجديد لجواز السفر الإماراتي

■ طباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة «البولي».

■ الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة.

■ عناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد.