«الإقامة الذهبية» تمنح أسرة المعيل مزايا تمتد إلى ما بعد وفاته

حدّد ملحق تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية، في قرار مجلس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية بشأن دخول وإقامة الأجانب، المزمع العمل به الشهر المقبل، إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة الذهبية، إذ بيّن أنه يمكن للأجنبي المستوفي الشروط المحددة التقديم للحصول على الإقامة الذهبية، إما من خلال التقديم المباشر على منصّة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال التوصية (الترشح) من قبل الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصّة.

وحدّد الملحق أربع مزايا للحاصلين على تصريح الإقامة الذهبية، إذ يجوز إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي الحاصل على الإقامة الذهبية تشمل الزوج والأبناء - بغض النظر عن العمر - والأبوين، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز للأجنبي الحاصل على الإقامة الذهبية استقدام عمال الخدمة المساعدة وفقاً لملاءته المالية، ويُمنح الأجنبي المستحق للإقامة الذهبية من خارج الدولة تأشيرة دخول لمدة ستة أشهر متعدّدة الدخول وقابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى لاستكمال إجراءاته.

وفي حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، يجوز لأفراد الأسرة المعالين البقاء في الدولة طوال مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.

وحول شروط الاحتفاظ بتصريح الإقامة الذهبية، حددت المادة (4) من الملحق شرطين، هما: القدرة على إعالة نفسه وأسرته دون دعم حكومي، والاحتفاظ بضمان صحي ساري المفعول له ولأفراد أسرته طوال فترة سريان الإقامة أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصّة، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المشمولين بأحكام هذا القرار للشروط المشار إليها فيه طوال مدة سريان تصريح الإقامة الذهبية. وحول تجديد تصريح الإقامة الذهبية.

ذكرت المادة (5) أنه تجدد تصاريح الإقامة الذهبية بموافقة الهيئة والجهات المختصة، حسب الأحوال وفق المعايير والاشتراطات ذاتها التي منحت بموجبها وبعد استيفاء الرسوم المقررة. وحدد الملحق المرفق باللائحة، سبع فئات يجوز منحها الإقامة الذهبية، إذ أكدت أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وبعد موافقة الجهات المختصّة حسب الأحوال، أن تمنح الأجنبي المستوفي للاشتراطات تصريح الإقامة الذهبية ضمن الفئات الآتية: المستثمرون، روّاد الأعمال، النوابع من المواهب، العلماء والمتخصصون، أوائل الطلبة والخريجين، روّاد العمل الإنساني، خط الدفاع الأول. كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح تصريح الإقامة الذهبية للشخصيات البارزة والمؤثرة ضمن الفئات المحددة أو أي فئات أخرى بناءً على توصية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصّة.