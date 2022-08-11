محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الامام في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.