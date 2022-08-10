«دفاع مدني أبوظبي» تدرّب 23 منتسباً على مكافحة حرائق الطائرات

تأهل 23 منتسباً في دورة تدريبية متخصصة حول مكافحة حرائق تحطم الطائرات نفذتها هيئة أبوظبي للدفاع المدني ضمن استراتيجيتها في رفع كفاءة الكوادر العاملة لديها، وتعزيز مهاراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الدولة.

وأكد مدير مركز الموارد والخدمات المساندة في الهيئة العقيد سويدان سعد العامري، اهتمام الهيئة بمواكبة آخر التطورات والمستجدات في مجالات التدريب الحديث بما يسهم في رفع مستوى ومهارات المنتسبين في تطبيق أحدث البرامج والأنشطة التدريبية التي تواكب المعايير العالمية بما ينعكس إيجابياً على الارتقاء بمسيرة العمل في الهيئة، من خلال عقد مثل هذه الدورات، مشيراً إلى أن الدورة قدمت فكرة جيدة للمنتسبين حول التجربة الفرنسية في مواجهة هذه النوعية من الحرائق بتقنيات وآليات متطورة عالمياً.

ولفتت مدير إدارة التدريب العقيد الدكتور ميثة محمد الدرعي، أن الدورة ركزت على إكساب المتدربين الخبرات العملية التي تؤهلهم للتعامل مع هذه النوعية من الحرائق، وتضمنت تدريبات نظرية في التعرف إلى حوادث وكوارث الطائرات، ومحاضرات وجلسات نقاشية حول جانب التطبيقات العملية على مكافحة حرائق مفترضة للطائرات.

• الدورة تناولت التجربة الفرنسية في مواجهة هذه الحرائق بتقنيات متطورة.