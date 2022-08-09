"نقل عجمان": 68% نمواً في عدد المكالمات المستقبلة خلال النصف الأول

كشفت هيئة النقل في عجمان عن زيادة في عدد المكالمات الواردة للهيئة، حيث بلغت نسبة النمو 68% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بالعام الماضي 2021، ليصل إجمالي المكالمات لعام 2022 إلى 58747 مكالمة، حيث وصل عدد مكالمات الواردة خلال عام 2021 إلى 40373 مكالمة، حيث توفر الهيئة خدمة الرد على الاستفسارات والمقترحات على مدار ايام الاسبوع.

وأشارت المدير العام بالندب رشا خلف الشامسي، أن نسبة معدل الرد على المكالمات بلغت 92% خلال النصف الأول من عام 2022 ، وبلغ المعدل الزمني المستغرق للمكالمات الواردة 79 ثانية، وتهدف هيئة النقل لتوفير خدمات سريعة ذات جودة عالية لدعم منظومة النقل في الإمارة لتحسين جودة الحياة.

وأضافت أنه تتوفر 3 لغات رئيسة للرد منها هي العربية والإنجليزية والأردو، ويأتي هذا التنوع باللغات لضمان تمكين كافة فئات الجمهور من خلال توفير وتلبية احتياجات الجمهور والقدرة على التعامل مع متطلباتهم بالشكل الصحيح.

وتقدم الهيئة كافة خدمات قسم علاقات المتعاملين من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 971600599997+، حيث يتم الرد على كافة الاستفسارات والطلبات طوال اليوم.

ويمكن للمتعاملين والجمهور أن يتقدموا بالملاحظات والمقترحات والشكاوى عن طريق الرقم 600599997 أو عن طريق مركز اتصال عجمان على الرقم 80070 أو عبر الموقع الإلكتروني www.ta.gov.ae، أو عن طريق البريد الالكتروني ask@ta.gov.ae.

ونوهت الهيئة إلى إمكانية طلب مركبات أجرة عن طريق تطبيق Route Ajman، حيث يمكن للمتعامل حجز مركبات متنوعة حسب حاجته، كما يمكنه تحميل التطبيق والتسجيل وحجز وتخطيط الرحلات بخطوات سريعة وسهلة ويتوفر التطبيق على iOS و Andriod.

وتتيح الهيئة للجمهور التمتع برفاهية التنقل من خلال خدمة سواري ليموزين ويمكن حجزها عن طريق الاتصال على رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة او طلبها عن طريق تطبيق روت ،حيث أن مركز الاتصال سيكون متاح خلال أيام الإجازة على مدار 24 ساعة من خلال الرقم 600599997.