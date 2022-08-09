8918 زيارة تفتيشية على صالونات الحلاقة في الشارقة

قالت رئيسة قسم الرقابة الصحية ببلدية مدينة الشارقة رقية إبراهيم، إن البلدية نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 8918 زيارة تفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والضوابط المنظمة لسير العمل كافة، والتي تشمل توفير بطاقات صحة مهنية سارية للعاملين والعاملات وتوفير بطاقات التحصين ضد التهاب الكبد الوبائي، والمحافظة على النظافة العامة للمنشأة وعلى نظافة الأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة وتوفيرها بعدد كافٍ.

وأوضحت أن هناك معايير واشتراطات أخرى مثل الاهتمام بصيانة الجدران والأرضيات والأسقف وصيانة الأدوات والمعدات، والتعاقد مع منشأة لمكافحة الحشرات والقوارض معتمدة من بلدية مدينة الشارقة وتصديق العقد، والاهتمام بنظافة العاملين والالتزام بارتداء الزي الموحد المناسب، وتوفير صندوق إسعافات أولية مجهز، والتأكد من صلاحية المنتجات والمستحضرات الموجودة والمستخدمة في المنشأة، والاهتمام بتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، وتوفير الموافقات على أجهزة ومعدات التجميل الكهربائية إن وجدت.

وأفادت بأن قسم الرقابة الصحية نفذ منذ بداية العام الجاري 1689 زيارة تفتيشية على محال غسيل وكيّ الملابس للتأكد من التزامها باشتراطات وضوابط العمل كتوفير معدات وأجهزة الغسيل والتجفيف والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وتوفير صرف صحي مناسب بالأرضيات، والحاويات اللازمة وتوفير أرفف حفظ الملابس وحمالات الملابس وصيانتها وتوفير الأكياس البلاستيكية للملابس، والمحافظة على النظافة العامة للمنشأة ونظافة الأدوات والمعدات المستخدمة، والتعاقد مع منشأة لمكافحة الحشرات والقوارض معتمدة من بلدية مدينة الشارقة وتصديق العقد.، والاهتمام بنظافة العاملين والالتزام بارتداء الزي الموحد المناسب والعديد من الاشتراطات الأخرى.

وأشارت إلى أن الزيارات التفتيشية شملت مسابح المنشآت الفندقية للتأكد من توفير الشروط الصحية بها، حيث بلغ عدد الزيارات على الفنادق 62 زيارة، كما يتم أخذ عينات من أحواض السباحة لفحصها بمختبر البيئة والمواد الاستهلاكية بالبلدية للتأكد من صلاحية الماء للسباحة.