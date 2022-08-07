«نقل عجمان» توفر 3 آليات لسداد رسوم فحص المركبات

أفادت هيئة النقل في عجمان بأنها وفرت ثلاث وسائل لسداد رسوم خدمات فحص المركبات لدى مركز «سبيد»، وذلك في إطار آلية توفير تسهيلات مناسبة للمتعاملين عبر المنصات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن أحدث التسهيلات التي قدمتها لسداد رسوم خدمات الفحص تتمثل في توفير «الخدمة الرقمية» والتي تجنب المتعامل الانتظار والتعامل مع موظف الخدمة، بالإضافة إلى خاصية الدفع النقدي والبطاقة البنكية، مشيرة إلى أن مركز سبيد يوفر عدد ست حارات لفحص المركبات الخفيفة والثقيلة، ما يسهم في تحقيق انسيابية عملية الفحص وسرعة الإنجاز.

وأشارت الهيئة إلى تقديم عدد من التسهيلات الإضافية للمتعاملين من بينها رقم الانتظار، واستلام شهادة الفحص الرقمية، وخدمة استلام المركبة من مقر العميل لإنجاز إجراءات الفحص الفني، وخدمة الفحص الخارجي للمعدات والآليات الثقيلة للشركات.

وتابعت الهيئة أن «من بين التسهيلات المقدمة أيضاً توفير خدمات تأمين المركبات وخدمات مكاتب الطباعة، وخدمات مصنع لوحات الأرقام، وخدمة فحص مقاسات الشاسيه، وخدمة طباعة رقم الشاسيه للمقطورات وخدمات تركيب أنظمة التتبع للمركبات».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية أحمد صقر المطروشي، إن مركز «سبيد» يعمل على توظيف آليات متابعة لقياس آراء المتعاملين بشكل منهجي، مؤكداً الاستعانة بالنتائج في عملية تطوير الخدمات والقنوات وفق آليات متطورة للتواصل مع المتعاملين والوقوف على آرائهم، والاستفادة منها في المراجعة الدورية لمصفوفة الخدمات.

وأضاف أن المركز تبنى إسعاد المتعاملين من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.