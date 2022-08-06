بتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق خليفة يقدم 30 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كينيا

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وقع " صندوق خليفة لتطوير المشاريع " ووزارة الخزانة والتخطيط في جمهورية كينيا اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دولار أميركي .. لدعم صندوق الشباب الكيني بهدف تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كينيا.

وقع الاتفاقية في العاصمة نيروبي بحضور أوهورو موقاي كنياتا رئيس جمهورية كينيا .. و علياء عبد الله المزروعي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع و أوكور ياتاني وزير الخزانة الوطنية والتخطيط الكيني.

وقالت علياء المزروعي إن الاتفاقية - التي يقدم بموجبها صندوق خليفة تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار أميركي " حوالي 110 ملايين درهم " - تجسد علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا .. موضحة أن التمويل يهدف إلى دعم جهود الحكومة الكينية في التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن صندوق خليفة يهدف من خلال تقديم هذا التمويل إلى تعزيز الابتكار ودعم إنشاء المشاريع المبتكرة وتوفير فرص عمل للشباب في جمهورية كينيا ، فضلا عن تحفيز قدراتهم وتنمية مواهبهم وتمكينهم من الإسهام في بناء اقتصاد وطني مستدام ومستقر.

وأضافت " نسعى إلى دعم جهود الحكومة الكينية في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب وتمكين المرأة.

وأوضحت المزروعي أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل أكثر من ثلاثة آلاف مشروع ،خصص 40% منها للنساء، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بتوفير ما يقارب 13 ألف فرصة عمل دائمة للشباب الكيني.

وأشارت المزروعي إلى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع نجح في نقل تجربته إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة خلال السنوات الأخيرة وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مختلف أشكال الدعم للدول الشقيقة والصديقة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " الذي يؤكد دائما على أهمية تقديم مختلف أشكال الدعم إلى الأشقاء والأصدقاء.

وأكدت التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الجهود الإنمائية الرسمية للبلدان الأقل نمواً، وتمكينها من تعزيز أدائها الاقتصادي، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يؤثر إيجاباً في الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي.

من جهته وجه أوكور ياتاني وزير الخزانة الوطنية والتخطيط في جمهورية كينيا الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم المهم الذي سيمكن العديد من شرائح المجتمع من بينها النساء والشباب من الإسهام الايجابي في بناء مستقبل بلدهم الاقتصادي، مشيداً بالعلاقات القوية التي تجمع البلدين الصديقين.

وأوضح أن مثل هذه الاتفاقيات سيكون لها أثر إيجابي بساعد على دفع عجلة التنمية والتطور في المناطق الريفية ودعم إنشاء المشاريع وخلق فرص عمل في المستقبل وتحقيق نمو شامل للحد من الفقر.

يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس خلال عام 2007 في أبوظبي أصبح من أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مول أكثر من 1600 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى نحو 23 دولة في أوروبا وآسيا وإفريقيا عبر برامج تمويلية رائدة تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية في تلك البلدان لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع ومستقر.