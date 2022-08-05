بدء مشروع تطوير شارع الاتحاد في عجمان

أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بمباشرة العمل بمشروع تطوير شارع الاتحاد اعتباراً من اليوم، داعية إلى استخدام الطرق البديلة لضمان سهولة الوصول للوجهات المنشودة.

وأعلنت شرطة عجمان، أمس، تفعيل تحويلة شارع الاتحاد (تقاطع النعيمية) بدءاً من اليوم وحتى الانتهاء من إنشاء الجسر الجديد.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، أن مخطط المشروع حدد موقع تحويلة تقاطع النعيمية، حيث يشمل التطوير إقامة جسر آخر في النعيمية بالاتجاه المقابل، فيما تمر التحويلة من داخل منطقة الصناعية، مشيراً إلى أنه سيبدأ العمل بها اليوم الجمعة وتستمر حتى نهاية المشروع.

وأكد أن الإدارة اتخذت كل الاستعدادات الخاصة بالتحويلات المرورية، حتى يتسنى تسهيل مرور السيارات وتنظيم حركة السير بما يحقق الانسيابية المرورية.

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أطلق الحزمة الثانية لمشروعات تطوير البنية التحتية بالإمارة، والمندرجة ضمن الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، لتطوير البنية التحتية والنهوض بإمارة عجمان لتكون إحدى أهم المدن العصرية في مجال العمارة والتشييد.

وبحسب المخطط الموضوع لتطوير شارع الاتحاد فإن المشروع يسعى لرفع الطاقة الاستيعابية للشارع الذي يعد أحد أهم شوارع الإمارة ويشهد حركة دائمة على مدار الساعة، كما يربط بين الإمارة والإمارات الأخرى.

وفقاً للمخطط، سيضم الشارع خمسة مسارات في كل اتجاه من حدود إمارة عجمان ومحطة واسط وحتى تقاطع جسر الشيخ خليفة، ويربط المسار التراثي بين المباني التراثية في منطقة النخيل 1 ويمتد إلى الواجهة البحرية، ويعد مخصصاً فقط للمشاة لتعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على تراث المنطقة.

وتبلغ كلفة تطوير شارع الاتحاد 71 مليوناً و600 ألف درهم، وسيوفر التوسعة المطلوبة والتي تتواءم مع حجم الاستخدام.

المشروع يسعى لرفع الطاقة الاستيعابية لشارع الاتحاد الذي يعد أحد أهم شوارع الإمارة.