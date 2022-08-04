"الخارجية" تحذر الطلبة والمواطنين من مراسلات احتيالية باسم بعثاتها

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة من المراسلات الاحتيالية وطلبات التحويلات المالية باسم بعثاتها، مشددة على ضرورة الابلاغ عن تلك المحاولات فور الاشتباه بها.

ودعت مواطني الدولة والطلبة إلى ضرورة الحذر من المراسلات الاحتيالية وعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية التي تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، باسم بعثات الدولة في الخارج، أو موظفيها مثل طلب تحويل مالي لأغراض القبول في الجامعات أو الدفع المقدم للدراسة وذلك للحصول على منحة دراسية.

وأكدت على ضرورة التواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 في حال الاشتباه مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني.