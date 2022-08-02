«الداخلية» تحذر من مخالفة التعليمات خلال عدم الاستقرار الجوي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

دعت وزارة الداخلية السائقين وأفراد المجتمع لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن الجهات المختصة مع توقع أن تشهد بعض المناطق حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطاراً ورياحاً متفاوتة الشدة، يصاحبها الرعد والبرق أحياناً، خصوصاً في المناطق الشرقية والغربية بالدولة.

وذكرت أنها في ظل الحالة الجوية السائدة والتي تشهد أمطاراً ورياحاً متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد والبرق أحياناً وتدني الرؤية، تدعو إلى تجنب ارتياد البحر والشواطئ وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياة.

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