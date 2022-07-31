سرعة بديهة سائق "دليفري" تنقذ حياة سائقين على طريق عام‎‎

المصدر: أحمد عابد – دبي :

بسرعة بديهة وشعورا بالمسؤولية والخوف من وجود خطر حقيقي يهدد حياة سائقين على طريق عام، قام سائق دراجة توصيل طلبات في دبي، بالقفز من دراجته على الفور، عندما شاهد وجود قطعتي "كونكريت" في منتصف أحد الطرق في منطقة القوز، كادت أن تتسببا في وقوع حوادث للمركبات القادمة غير المنتبه لها، حيث تمكن من إزالتهما على الفور.

وقال سائق الدليفري عبد الغفور عبد الحكيم "27" من باكستان لـ "الامارات اليوم"، إنه متزوج ولديه ابن عمره سنتين، ويقيم في دبي منذ ثلاث سنوات، وقد التحق بالعمل كسائق دليفري في شركة طلبات، مشيرا إلى أنه أثناء عودته من توصيل طلب لأحد الزبائن، بينما كان واقفا على إشارة ضوئية، شاهد وجود قطعتي كونكريت على الطريق، تهددان سلامة المركبات القادمة غير المنتبهة لهما، فقام مسرعا بالنزول من دراجته، وإزالتهما من على الطريق".

وأضاف أنه سعيد للغاية باللفتة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، معبرا عن فرحته وامتنانه لسموه، وتقدير سموه لما قام به.

وأكد أن حياته في دبي، غرست في نفسه حب الإمارات ولشعبها، ومن منطلق إحساسه وخوفه على حياة مستخدمي الطريق، أقدم على إزالة الخطر بسرعة ومن دون تردد، موجها الشكر أيضا لإدارة الشركة التي يعمل فيها حيث قامت بتكريمه على المبادرة التي قام بها.

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