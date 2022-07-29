محمد بن راشد:"كل عام وأنتم بخير .. كل عام وأنتم في خير .."

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شعب الإمارات و جميع المسلمين بالعام الهجري الجديد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر ".

وقال سموه فيها : "عام هجري جديد يهل علينا 1444 هجرية .. اللهم أهله علينا وعلى شعبنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين والعالم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لكل خير للبلاد والعباد ..كل عام وأنتم بخير .. كل عام وأنتم في خير .."

عام هجري جديد يهل علينا 1444 هجرية .. اللهم أهله علينا وعلى شعبنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين والعالم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لكل خير للبلاد والعباد ..كل عام وأنتم بخير .. كل عام وأنتم في خير .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 29, 2022

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