"الأيدي الوفية" تخلي المحاصرين لمناطق الإيواء دون خسائر

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تنفيذها عملية "الأيدي الوفية" في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت ليلة البارحة الأربعاء لمنخفض جوي.

وتركزت العملية على إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاءهم لمناطق الايواء دون خسائر وذلك وفقاً للحساب الرسمي لوزارة الدفاع  في تويتر.

 

 

 

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