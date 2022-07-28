العمل عن بعد يومي الخميس والجمعة لمنشآت القطاع الخاص في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجهت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص التي تقع مقار عملها في المناطق المتضررة من الأمطار و السيول القوية، خاصة في إمارات الشارقة و رأس الخيمة و الفجيرة، بأن يكون دوام العاملين لديها غير الضروريين وفق نظام العمل عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

وأكدت الوزارة ضرورة احتساب الفترة الزمنية التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان عمله ضمن ساعات العمل العادية وذلك في حالة العامل الذي يعد دوامه خلال اليومين المشار اليهما ضرورياً في المنشآت المذكورة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news