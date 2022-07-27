المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قسيمة

تلجأ منافذ بيع شهيرة إلى منح المتعاملين قسائم شراء في حال وصل معدل إنفاقهم إلى مستويات مرتفعة ومحددة مسبقاً، لكن هذه القسائم لا تصلح إلا لشراء منتج واحد فقط يحدده المتجر، الأمر الذي لا يُعد من المزايا ذات القيمة للمستهلكين.

حافلات

دعا قراء إلى وضع مظلات على مواقف الحافلات العامة في المدينة العالمية، لافتين إلى صعوبة التوقف وانتظار الحافلات تحت أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، ما يحرم الكثيرين استخدام هذه الوسيلة.

أتربة

اقترح قراء إيجاد معايير لشركات البناء لاعتماد آليات فعالة أثناء التخلص من المخلفات والأتربة، ضمن مواقع التشييد، خصــــوصاً داخــــــل الضــــــــواحي السكـــــــنية، لافتين إلى تصاعد الأتربة منها باستمرار، بطريقة تشوّه المنظر وقد تتسبب في مخاطر صحية.

سرعة

اشتكى قراء السرعات الكبيرة لآليات «سكوتر» الكهربائية أثناء استخدامها من البعض على الأرصفة والمناطق المخصصة للمشاة داخل الضواحي السكينة، داعين إلى مراعاة معايير القيادة الآمنة، خصوصاً مع الغياب التام لوسائل السلامة التي حددتها القوانين لسائقي هذه الآليات.

عبوات

دعا مستهلكون الجهات المعنية إلى مراقبة العبوات التي تستخدمها المطاعم لحفظ الوجبات المباعة عبر خدمة التوصيل، وقالوا إن بعضها من النوع البلاستيكي الذي قد لا يصلح مع الأغذية الساخنة، لما له من مخاطر صحية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news