محمد بن زايد: نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأمريكية "ناسا" التي تنطلق ربيع 2023.

وأكد سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المهمة تضع الإمارات الدولة الــ 11 عالميا التي ترسل روادها في مهمة طويلة الأمد للفضاء، وهي خطوة نوعية طموحة تجسد قدرات أبنائنا وإمكانياتهم.

نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأمريكية "ناسا" التي تنطلق ربيع 2023.. مهمة تضع الإمارات الدولة الــ 11 عالميا التي ترسل روادها في مهمة طويلة الأمد للفضاء، خطوة نوعية طموحة تجسد قدرات أبنائنا وإمكانياتهم. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 25, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news