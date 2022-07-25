محمد بن زايد: نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأمريكية "ناسا" التي تنطلق ربيع 2023.

وأكد سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المهمة تضع الإمارات الدولة الــ 11 عالميا التي ترسل روادها في مهمة طويلة الأمد للفضاء، وهي خطوة نوعية طموحة تجسد قدرات أبنائنا وإمكانياتهم.

 

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