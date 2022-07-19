محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة بمجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شهدت مع الرئيس إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم .. نسعى إلى ترسيخ العلاقات بروابط اقتصادية قوية ومستدامة".

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