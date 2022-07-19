شرطة أبوظبي تعيد دمج الأحداث بـ «يداً بيد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «يداً بيد» لإعادة دمج الأحداث في المجتمع، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالتزامن مع اليوم العالمي للنزيل الذي يصادف 18 يوليو من كل عام. وأفاد مدير إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع، العقيد بهيان حمد العامري، بأن المبادرة تهدف إلى تقديم يد المساعدة للأحداث بعد تأهيلهم ومساعدتهم على الالتحاق بمختلف جهات العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز وتطوير وصقل مهارات الأحداث، لافتاً إلى أن مشاركة الشركاء الاستراتيجيين تعد داعماً مهماً في العملية التأهيلية للأحداث حتى بعد خروجهم. وذكر أن المبادرة تتضمن تنفيذ ورش عمل وبرامج متخصصة ومتابعة عملية تأهيل الحدث وتنمية مهاراته وإدخال الثقة في نفسه وقبوله باعتباره فرداً صالحاً ومشاركاً مهماً في مسيرة التنمية والتطوير.

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