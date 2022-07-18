جامعة دبي تنظم فعالية "اليوم المفتوح" لخريجي الثانوية العامة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تنظم جامعة دبي فعالية "اليوم المفتوح" للطلبة خريجي الثانوية العامة، يوم الأربعاء 20 يوليو الحالي، للتعرف على أهم المرافق والمختبرات والخدمات والبنية التحتية التكنولوجية التي توفرها الجامعة للطلبة.

ودعت الجامعة خريجي الثانوية العامة لحضور الفعالية وقررت إعفاء الطلبة الذين يسجلون للالتحاق بها خلال الفعالية من رسوم التسجيل.

وهنأ سعادة الأستاذ الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، الطلبة على النجاح والتفوق ورحب بهم في رحاب جامعة دبي ودعاهم للاستفادة من هذه البرامج الهادفة، كما دعاهم لإختيار التخصصات الحديثة التي تطرحها الجامعة وغيرها من الجامعات بدقة من أجل مستقبلهم المهني بما يواكب وظائف المستقبل ومتطلبات التنمية والاستدامة، استعدادا للإنخراط في سوق العمل بمهارات وكفاءات أكاديمية عالية الجودة.



ونوه بأن الجامعة تسعى دائما لاستقطاب الطلبة المتميزين من مواطنين ومقيمين ومن جميع الجنسيات وفي هذا الإطار خصصت منحا دراسية للطلبة المتفوقين لدراسة إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات والقانون، وتعمل على دعم تحويل دبي كمركز للتعليم الدولي في المنطقة بما يضيف قيمة جديدة لجودة التعليم في دولة الإمارات.

وأكدت إدارة الجامعة أهمية هذه الفعاليات، التي تستهدف الطلبة من خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتنظم لهم زيارات للحرم الجامعي لتعريفهم بالبرامج والمرافق الجامعية، واطلاعهم على التخصصات الأكاديمية المتاحة، والبنية التحتية، من مرافق وخدمات وقاعات دراسية ومختبرات ومراكز للأنشطة، والخدمات التي تحرص الجامعة على توفيرها للطلبة.

وأوضحت أنه يتم تنظيم هذه الزيارات بهدف إتاحة الفرصة لتقديم التوجيه والنصح والإرشاد في اتخاذ القرارات المناسبة لاختيار الكليات التي تحقق رغبات الطلبة وأولياء الأمور، وأن أولياء الأمور سيشاركون الطلبة في جولات ميدانية تشمل مرافق الحرم الجامعي، إضافة لفرصة التقاء الموظفين المختصين وأعضاء هيئة التدريس، للإجابة عن تساؤلاتهم، والاطلاع على اللوائح والنظم الداخلية وشروط الانتساب والكليات والتخصصات المتاحة.

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