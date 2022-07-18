28% زيادة حجوزات التاكسي في دبي عبر «هلا»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشف مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عادل شاكري، عن ارتفاع نسبة الحجوزات عبر نظام هلا الإلكتروني، المخصص لخدمات مركبات الأجرة من 5% إلى 33% من عدد حجوزات التاكسي في دبي خلال العامين الماضيين، وتصدرت خمس مناطق قائمة الحجوزات خلال العام الجاري.

وأطلقت الهيئة شراكة مع شركة «كريم»، العلامة التجارية لشركة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة في الإمارة، باسم «هلا»، وذلك بهدف رفع كفاءة مركبات الأجرة في الإمارة، وتقليص الموعد المتوقع لوصول المركبة.

وقال شاكري لـ«الإمارات اليوم» إن أكثر خمس مناطق استخداماً لـ«هلا» ديرة والخليج التجاري والبرشاء والرفاعة ومنطقة جميرا الدائرية.

ووفقاً لأحدث التقارير، فإن عدد المركبات المسجلة في تطبيق خدمة «هلا» للحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بلغ 5500 مركبة.

واعتبر شاكري أن الزيادة الملحوظة في قطاعي المركبات الفاخرة (الليموزين) ومركبات الحجز الإلكتروني اللذين شهدا نمواً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، تشير إلى ارتفاع في حركة النشاط والنمو الاقتصادي والسياحي، في أعقاب عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء فترات الحجر التي عاشتها دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن النمو الكبير في النصف الأول من العام الجاري يُعَدُّ مؤشراً مهماً على الطلب المتزايد على خدمات قطاع مركبات الأجرة، الذي استند إلى مؤشرات عديدة، شملت الاستعانة بالتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير آلية الطلبات لتكون عن طريق التطبيقات الذكية والإلكترونية.

تمكن نظام هلا للحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة من التغلب على تحديات عدة، وفقاً لتقارير هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شملت طول زمن انتظار مركبة الأجرة، وعدم وضوح المدة المطلوبة لوصولها، وسوء التفاهم، وصعوبة التواصل بين الراكب والسائق حول مسار الرحلة والوجهة المطلوبة، وتوصيل الراكب إلى موقع مغاير لوجهته، والمدة الزمنية الطويلة المطلوبة للبتّ في شكاوى الركاب.

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