4 معلومات عن مخطط تطوير شارع الاتحاد في عجمان.. تعرف إليها

المصدر: مينا غالي- عجمان

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس التنفيذي ولي عهد عجمان، الحزمة الثانية لمشاريع تطوير البنية التحتية بالإمارة، والمندرجة ضمن الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، لتطوير البنية التحتية والنهوض بإمارة عجمان لتكون إحدى أهم المدن العصرية في مجال العمارة والتشييد.

وبين سموه، خلال اطلاعه على مخطط تطوير شارع الاتحاد، أن الشارع يعد أحد أهم شوارع الإمارة ويشهد حركة دائمة على مدار الساعة، كما ويربط بين إمارة عجمان والإمارات الأخرى، مما يستدعي تطويره وضمان حركة ميسرة وآمنة لمرتاديه.

وتستعرض "الإمارات اليوم" أبرز المعلومات عن تطوير شارع الاتحاد على النحو التالي:

١- يسعى مشروع تطوير شارع الاتحاد، لرفع الطاقة الاستيعابية للشارع الذي يعد أحد أهم شوارع الإمارة ويشهد حركة دائمة على مدار الساعة كما ويربط بين الإمارة والإمارات الأخرى.

٢- وفقا للمخطط، سيضم الشارع 5 مسارات في كل اتجاه من حدود إمارة عجمان ومحطة واسط وحتى تقاطع جسر الشيخ خليفة.

٣- يربط المسار التراثي بين المباني التراثية في منطقة النخيل 1 ويمتد إلى الواجهة البحرية، ويعد مخصصاً فقط للمشاة لتعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على تراث المنطقة.

٤- تبلغ تكلفة تطويره 71 مليوناً و600 ألف درهم، وسيوفر التوسعة المطلوبة والتي تتواءم مع حجم الاستخدام.

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