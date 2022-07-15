ابتداءً من الاثنين المقبل .. "الخارجية" توفر خدمة التصديق إلكترونيا فقط

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال إحاطة إعلامية عقدت صباح اليوم، أنها تقدم كافة خدماتها، بما فيها خدمة التصديق، إلكترونياً فقط عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي، مشيرة إلى أنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة نحو والارتقاء بالخدمات الحكومية وتجربة المتعاملين، حرصت على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة لتوفير باقة من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين تمثّلت بالاستباقية وتوصلت إلى الجاهزية عبر استثمارها للتقنيات المتطورة وتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية المتطلبات اليومية للمتعاملين مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية.



وأكد وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيصل عيسى لطفي، خلال الإحاطة التي نظمت للشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام المختلفة بأن الوزارة توفر كافة خدماتها إلكترونياً بخطوات سريعة وسهلة ومن أهمها خدمة التصديق الالكتروني حيث أصبح بإمكان جميع المتعاملين تقديم جميع المعاملات الخاصة بخدمة التصديقات من خلال الموقع الإلكتروني www.mofaic.gov.ae والتطبيق الذكي UAEMOFAIC، بعد استيفاء جميع الشروط وأهمها التأكد من أن المستندات المطلوب تصديقها قد تم التصديق عليها من السلطات المختصة قبل التقديم على الخدمة، مع التوجهات إلى إغلاق مراكز سعادة المتعاملين التابعة لوزارة ابتداءً من 18 يوليو 2022.



وأضاف "قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتفعيل آلية لإنجاز المعاملات عن طريق موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي للأفراد من خلال خدمة التوصيل وذلك لإتمام عملية التصديق من خلال استلام المعاملة من المتعامل من موقعه ثم تسليمها له، ويستثنى من ذلك أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين وذلك من خلال التواصل على الرقم 97180044444، كما تتوفر باقات اشتراك خاصة للشركات".



وتتيح وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمتعاملين في الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي خدمة التصديق الإلكتروني للأفراد والشركات والتي تتضمن تصديق الأوراق الرسمية والمستندات والفواتير التجارية حيث أن التصديق يعد إجراءً مفيداً بصحة الختم والتوقيع على الوثيقة أو المستند، سواء الصادرة من الدولة أو من خارجها.

الجدير بالذكر بأنه من أولويات وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة ومرونة تصل للمتعاملين في أي وقت وتحقق تطلعاتهم من خلال تصميم وتطوير منظومة خدمات رقمية مستدامة بالشراكة مع المجتمع لتعزيز الثقة ورفع جودة حياة المتعاملين.

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