رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يتبادلان هاتفيا تهاني العيد

المصدر: أبوظبي - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - خلال اتصال هاتفي - التهاني و الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة والدكتور مصطفى الكاظمي عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الشقيقين دوام الخير ومزيدا من الازدهار، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية ودولها بالعزة والرخاء وعلى العالم أجمع بالأمن والاستقرار.

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