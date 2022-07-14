محمد بن راشد: كلمة أخي محمد بن زايد.. خارطة طريق ومنهج للحكومة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي وجهها سموه، أمس، إلى المواطنين والمقيمين، خارطة طريق ومنهج للحكومة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة نشرها أمس على «تويتر» إن «كلمة_رئيس_الدولة أخي محمد بن زايد.. خارطة طريق.. منهج للحكومة.. رسالة إيجابية للاقتصاد.. ترسيخ لعشق الإمارات».

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