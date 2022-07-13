فحص 7 آلاف أضحية وضبط 55 قصاب متجول

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم



أوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية وضعت خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى وتم تنفيذها من قبل كافة إدارات البلدية المعنية وفرق التفتيش التي كثفت حملاتها وزياراتها للتعامل مع ملاحظات الجمهور وكذلك رصد أية سلوكيات سلبية أو مشوّهات للمظهر العام، وتوفير غذاء آمن للمستهلكين وتهيئة الأجواء المثالية لسكان الإمارة وزوارها.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية وفرت كادرا من الأطباء البيطريين في مسلخ الشارقة لفحص الأضاحي قبل وبعد الذبح والتاكد من سلامتها وخلوّها من أية أمراض، حيث بلغ عدد الأضاحي التي تم فحصها خلال العيد أكثر من 7 آلاف أضحية.

وفي سياق متصل أوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن فرق التفتيش تمكنت من ضبط 55 قصاباً متجولاً خلال جولاتها على كافة مناطق المدينة، وقامت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقهم ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة، لأنهم يشكلون خطراً على الصحة العامة، نظراً لعدم خضوع الذبيحة للفحص، وعدم توفر الخبرة الطبية لديهم للحكم على صلاحية الذبائح للاستهلاك وعدم درايتهم بالشروط الشرعية للذبح، وعدم ضمان خلوّهم من الأمراض المُعدية التي من الممكن أن ينقلها من خلال الذبيحة، كما أنهم لا يلتزمون بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية ونظافة المواد المستخدمة وهو ما يسبب مخاطر على صحة المستهلك، فضلاً عن عدم التخلص السليم من مخلفات الذبح الذي يؤدي إلى تلوث البيئة.

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