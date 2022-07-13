بث مباشر لكلمة رئيس الدولة إلى أبنائه وإخوانه شعب الإمارات
يوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الآن كلمة إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.. يسلط سموه خلالها الضوء على منهج الدولة وما تتطلع إلى تحقيقه خلال العقود المقبلة.
UAE President addresses citizens and residents of the UAE— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) July 13, 2022
رئيس الدولة يوجّه كلمة إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها https://t.co/RvYUqL5mCR
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