بث مباشر لكلمة رئيس الدولة إلى أبنائه وإخوانه شعب الإمارات

المصدر:
  • وام
التاريخ:

يوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الآن كلمة إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.. يسلط سموه خلالها الضوء على منهج الدولة وما تتطلع إلى تحقيقه خلال العقود المقبلة.

 

طباعة
أعلى