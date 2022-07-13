المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مستشفى

نوّه مراجعون لمستشفى دبي، بالخدمات المتميزة التي يقدمها، من خلال المبنى الجديد للعيادات الذي تم تشغيله منذ أيام، مشيرين إلى التطور اللافت للخدمات الصحية وجودة الرعاية، وإسعاد المتعاملين بأسلوب يتسم بالتنظيم والكفاءة.

انزعاج

أبدى متسوقون في مراكز تجارية كبرى انزعاجهم من أسلوب الترويج بالمناداة على المتسوقين من قبل موظفي منصات البيع المنتشرة فيها، خصوصاً بائعي العطور الذين يدعون المتسوقين إلى تجربة منتجاتهم كوسيلة لدفعهم إلى الشراء.

مركبات

اشتكى قرّاء قيام سائقين بإيقاف مركباتهم بشكل غير قانوني في المواقف العامة، ما يمنع سائقين آخرين من تحريك مركباتهم، مطالبين بتحرير مخالفات لغير الملتزمين.

إعلانات

طالب سكان في منطقة الفوعة بالعين، بلدية المدينة، بحملة لإزالة الإعلانات العشوائية المنتشرة في المنطقة، على الطرق الرئيسة والفرعية، لاسيما إعلانات تأجير الوحدات السكنية، إذ يتم تثبيتها على اللوحات الإرشادية أو اللوحات التحذيرية أو حتى الأشجار.

توصيل

اشتكى سكان في منطقة داماك هيلز 2، في دبي، رفض شركات التوصيل الخاصة بالمطاعم توصيل الطلبيات إلى المنطقة التي تتسم بالكثافة السكانية الكبيرة، الأمر الذي يشكل معاناة لهم، ويضطرهم إلى الذهاب مسافات بعيدة نسبياً للوصول إلى أقرب مطاعم لهم.

باقات

اقترح متعاملون على شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية، إعادة النظر في تكاليف الباقات التي تخصصها للمكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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