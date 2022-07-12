أبوظبي للإسكان تخطر المواطنين المستفيدين من "حزمة المنافع السكنية الثانية"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، الدكتور محمد راشد الهاملي، أن حزمة المنافع السكنية الثانية لعام 2022، التي وجّه بصرفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواطني أبوظبي شملت قروض بناء، صيانة وتوسعة، هدم وإعادة بناء وقروض شراء مساكن جاهزة وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد باقي المستحقات.

وأشار الهاملي إلى أن عدد المستفيدين من الحزمة الاسكانية الثانية بلغ أكثر من 1100 مواطن وبقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، ما يؤكد حرص القيادة على إسعاد المواطنين واهتمامها بشؤونهم بما يحقق راحتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي، وبما يضمن لهم بناء أسر مستقرة لمستقبل مبهر انطلاقاً من رؤية القيادة وإيمانها بأن المواطن الإماراتي هو الثروة الحقيقية للوطن.

وأعلن الهاملي أن الهيئة باشرت بتنفيذ التوجيهات السامية مباشرة عبر التواصل وإبلاغ المواطنين المستفيدين من هذه الحزمة، وحثهم على البدء بتفعيل والاستفادة من الخدمات الاسكانية المقدمة لهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى حرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ أوامر القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، حيث تعمل الهيئة على ترجمة القرارات السامية المتعلقة ببرامج الإسكان في الإمارة لتعزيز وتطوير البيئة السكنية لمواطني إمارة أبوظبي.

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