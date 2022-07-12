3 من معاهد تعليم قيادة المركبات في دبي تحصل على «الامتياز»

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن ثلاثة معاهد لتعليم قيادة المركبات في دبي، من تسعة معاهد، حصلت على الدرجة الأعلى في مقياس تقييم الأداء الذي تطبقه الهيئة لتحديد مستوى المعاهد ضمن نظام الرقابة على عملها.

وقال مدير إدارة ترخيص السائقين في الهيئة، أحمد محبوب، لـ«الإمارات اليوم» إن نتائج آخر تقييم أجرته الهيئة لتحديد مستوى أداء المعاهد، أظهرت أن عدد المعاهد الحاصلة على درجة ممتاز بلغ ثلاثة معاهد، فيما حصلت بقية المعاهد على درجات مقاربة.

وأفاد بأن تقييم الهيئة يعتمد على نتائج استبيان رضا المتعاملين ونتائج المتسوق السري، إضافة إلى نتائج تقييم المعهد ضمن نظام إلكتروني لإدارة العلاقة مع الشركاء يعتمد على قياس مؤشرات أداء كمية ونوعية بشكل مؤتمت، يتم خلالها احتساب متوسط نتائج الأداء بشكل نصف سنوي.

وأضاف محبوب أن من أهم العوامل التي ساعدت المعاهد على تحقيق أعلى الدرجات في نظام التقييم، وجود حزمة من مؤشرات الأداء التي تعزز روح المنافسة سواء بين بعضها البعض، أو بين أفرع المنشأة ذاتها.

ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن مؤشرات الأداء ترصد عدداً كبيراً من التفاصيل والنقاط من بينها مستوى أداء المدربين ومدى التزامهم بمنهج التدريب المعتمد، وكذلك نسب النجاح والرسوب إلى مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من حيث جودة التقنيات والأجهزة والمرافق في مركز تعليم القيادة.

ونظمت حكومة دبي مزاولة نشاط التدريب لتعليم قيادة المركبات في الإمارة، وحظرته قبل الحصول على التصريح من الجهات المعنية. ويعد التدريب على قيادة المركبات في المنشآت المعتمدة من الهيئة إلزامياً للتقدم لاجتياز اختبارات الهيئة، كما لا يمكن الاستفادة من التدريب غير القانوني لكونه بعيداً عن المنهج عالي المستوى المعتمد في المنشآت المرخصة. وتحتوي مركبات التدريب المعتمدة على أنظمة تضمن سلامة المتدرب وكفاءة وشمولية التدريب، وتصبّ بشكل مباشر في معايير الفحص الذي سيخضع له الطالب بانتهاء مراحل التدريب، ما يسهم مباشرة في اجتياز الفحوص ويسهل الحصول على رخصة القيادة بشكل أسرع.

وكان مدير إدارة ترخيص السائقين في الهيئة أحمد محبوب قد كشف لـ«الإمارات اليوم» في مطلع الشهر الجاري عن ترخيص مجموعة جديدة من منشآت تعليم قيادة المركبات في دبي واستحداث تراخيص لممارسات تعليمية جديدة تتعلق بتقنيات متطورة للتدريب والفحص، تلبية لتزايد عدد السكان في الإمارة، وبناء على دراسات أجرتها الهيئة لتقييم أنشطة معاهد التعليم وقياس طاقتها الاستيعابية، إذ أظهرت تزايد الطلب على إصدار رخص قيادة المركبات.

وأكد محبوب العمل على الانتهاء من متطلبات بدء العمليات التشغيلية في أربعة مواقع جديدة لتعليم قيادة المركبات في إمارة دبي، تتضمن معاهد جديدة وفروعاً لمعاهد معتمدة.

وتتفاوت تكاليف دورات التعليم من معهد إلى آخر وفقاً لنوع ومستوى خدمة التعليم وأنواع الباقات السعرية التي يقدمها المعهد لعملائه التي تتباين بشكل أساسي نتيجة مرونة اختيار أوقات إعطاء الحصص ونوع السيارة المستخدمة في التدريب.

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