المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رسم

أفاد متعاملون، بأن بنكاً محلياً يفرض رسم سحب على المكشوف قدره 305 دراهم، على الرغم من أن الرسم المتعارف عليه والمقرر من المصرف المركزي يبلغ 200 درهم فقط.

أسعار

قالت ربة منزل إنها تشاهد بشكل شبه يومي كميات من الخضراوات والفواكه المنتهية الصلاحية يتم التخلص منها مبكراً من أحد منافذ البيع الكبرى، مطالبة بوضع سقف لهامش التجار والبيع بأسعار رخيصة بدلاً من إتلاف السلع.

ملابس

رفعت محال كي الملابس أسعارها بشكل لافت من دون وجود مبرر لذلك، كزيادة إيجارات المحال، أو زيادة في تعرفة الكهرباء والمواد المستخدمة، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات المعنية للتصدي لذلك.

رياضة

نوّه أولياء أمور بمبادرة «أكتيف هب» لممارسة الرياضة مجاناً لكل أفراد الأسرة في أبوظبي داخل المدارس الحكومية، لكنهم طالبوا بتوسيع عدد المدارس، إذ أن هناك ضغطاً كبيراً، خصوصاً مع بداية الإجازة الصيفية.

عروض

طالب مواطنون ومقيمون الفنادق ووكالات السفر العاملة في السوق المحلية بتوفير عروض سياحية تحفز العائلات على قضاء عطلات داخلية، لافتين إلى ارتفاع أسعار الحجوزات وخصوصاً خلال مواسم العطلات وبالتزامن مع الإجازات المدرسية.

أكياس

طالب متسوقون منافذ البيع والتسوق بتوفير أكياس «متعددة الاستخدامات صديقة للبيئة» متينة وقادرة على تحمل الوزن، لافتين إلى أن المعروض منها لا يصلح للاستخدام أكثر من مرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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