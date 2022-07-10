1067 ذبيحة في مقاصب عجمان خلال أول أيام العيد

المصدر: مينا غالي- عجمان

استلمت مقاصب عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة 1067 ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبل المقصب المركزي 797 ذبيحة، فيما استلم مقصب المنامة 134 أضحية، واستقبل مقصب مصفوت 136 أضحية.



وأُخضعت الأضاحي للفحص الظاهري قبل الذبح لضمان ملاءمتها للأضحية وخلوها من أي أمراض تؤثر على صحة المستهلك، بالإضافة للفحص البيطري للحوم بعد الذبح لضمان سلامتها ومطابقتها للاستهلاك، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.



وأوضحت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن المقصب أكمل كافة الاستعدادات للعمل خلال أيام الأضحى المبارك حيث فتح أبوابه أمام الجمهور في أول أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى الساعة الرابعة عصراً، فيما سيتواصل العمل خلال أيام العيد من السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، مبينةً أنها وفرت الأيدي العاملة المؤهلة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين وكذلك لفحص المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كافة أنواع الأضاحي وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لسير العمل في المقصب.



وأعلنت الدائرة أن الكادر الطبي يعمل على فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح وفقاً للمعايير العالمية للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، كما وسيتم ترقيم الأضاحي لسهولة عملية التتبع.



ونوهت الدائرة أن مقصب مصفوت بدأ استقبال المتعاملين من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وحتى يوم الاثنين الموافق 11 يوليو من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فيما يستقبل مقصب المنامة المتعاملين يومي الأحد والاثنين من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.



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