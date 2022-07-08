حجاج الدولة يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

المصدر: منى - وام

أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات الدكتور محمد مطر الكعبي، أن المكتب يواصل جهوده لتوفير البيئة الملائمة والمثالية لخدمة ضيوف الرحمن لتحقيق الأهداف الطموحة لراحة وإسعاد حجاج الدولة.

وقال الكعبي في تصريحات له إن الحجاج بدأوا التحرك إلى مشعر منى أمس لقضاء يوم التروية في المخيمات المخصصة لحجاج الدولة والمجهزة لتستوعب ضيوف الرحمن في أجواء إيمانية ومن ثم التوجه اليوم إلى مشعر عرفة لأداء الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة.

وأشار الكعبي إلى دور المكتب في تجهيز المخيمات والمرافق لاستقبال حجاج الدولة وفقا لخطط العمل التي وضعت مسبقا، بالإضافة إلى توفير برامج توعوية وتثقيفية تساعد الحاج على معرفة خطوات أداء مناسك الحج واستغلال هذه الأوقات في الدعاء و العبادة على أكمل وجه إلى جانب وجود عدد من الوعاظ و الواعظات للاستفسارات والفتاوى، والتأكيد على الحجاج ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية لضمان سلامتهم.

ونوه رئيس مكتب شؤون الحجاج بتوجيهات القيادة الرشيدة التسهيل والتيسير على حجاج دولة الإمارات في أداء مناسكهم و أثنى على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة و جهودها المتواصلة خلال موسم الحج للعام 1443 منوها بدور الحملات الإماراتية وفرق العمل الميداني في تقديم الخدمات كافة لحجاجها إداريا وإشرافيا.

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