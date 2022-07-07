محمد الشرقي يكرّم «دفعة خليفة» من أوائل الثانوية العامة في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

كرّم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دفعة خليفة من أوائل الثانوية العامة من إمارة الفجيرة للعام الدراسي 2021-2022، في الحفل الذي نظمه مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية في الفجيرة، بالتعاون مع منطقة الفجيرة التعليمية. وأكد سموه دور المؤسسات التعليمية في دعم منظومة القطاع التعليمي بالدولة، وأهميتها في رفع مؤشراتها التنافسية العالمية في محور التعليم، بهدف تحقيق استدامته وتحسين جودته.

كما أشاد سموه بحرص قيادة دولة الإمارات على الاهتمام بالتعليم، وإعطائه أولوية فائقة، عبر انتهاج أفضل النظم العالمية في الممارسات التربوية والتعليمية، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمؤسسات القطاع التعليمي في الإمارة، ومتابعة سموه سير العملية التعليمية ومُخرجاتها.

وهنّأ سموه، الطلبة الأوائل وأولياء أمورهم، مُثنياً على جهودهم ومثابرتهم، وحثهم على مواصلة مسيرة البحث والمعرفة، ليتبوأوا أدوارهم ومسؤولياتهم في دعم ركائز التنمية الشاملة بالدولة.

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة طلبة وطالبات من مدارس إمارة الفجيرة، حاصلين على المراكز الأولى على مستوى الدولة والإمارة، في الصف الـ12 في مسارات النخبة، والعام والمتقدم، والتكنولوجيا والخاص. كما كرّم الطالب محمد علي اليماحي، الحائز لقب «بطل تحدي القراءة العربي» على مستوى الإمارات، متمنياً سموه له دوام التميز والنجاح.

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