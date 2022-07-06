وظائف ومنح دراسية جديدة للمواطنين في عجمان.. تعرف إليها

المصدر: مينا غالي- عجمان

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان، عن طرح عدد من الوظائف الجديدة للمواطنين، وذلك عبر منصة "كوادر"، في إطار جهودها لتوفير وظائف شاغرة للمواطنين بالإمارة، داعية إلى سرعة التقديم نظراً لتحديد موعد نهائي للتقدم لتلك الوظائف وهو يومي 20 و21 يوليو الجاري.

وتضمنت الوظائف المطروحة، وظيفة محاسب تنمية الاستثمارات بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وذلك بدوام كامل، على أن يكون آخر موعد للتقدم للوظيفة يوم 21 يوليو الجاري، كما طرحت وظيفة "تنفيذي مشاريع وتطوير أعمال" بدائرة البلدية والتخطيط، بدوام كامل، على أن يكون يوم 20 يوليو هو آخر موعد للتقديم للوظيفة.

وطرحت الموارد البشرية كذلك وظيفة "مهندس موقع" بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بدوام كامل، على أن يكون يوم 20 يوليو هو آخر موعد للتقدم للوظيفة.

في سياق متصل، أعلنت دائرة الموارد البشرية عن تقديم عدد من المنح الدراسية الجزئية لموظفي حكومة عجمان، وذلك بناءً على مذكرة التفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومؤسسة آر للتعليم والتطوير الأكاديمي (READ)، إذ تضمنت المنح بكالوريوس إدارة الأعمال بمنحة 30% للتخصصات التالية: التسويق طوال فترة الدراسة وإدارة نظم المعلومات لسنة دراسية واحدة، والمالية والمحاسبة لسنة دراسية واحدة.

وطرحت كذلك منحة 10% لبرامج الماجستير في إدارة الأعمال طوال فترة الدراسة، ومنحة 10% لبرنامج البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان تخصص الإعلان طوال فترة الدراسة، ومنحة 30% بكالوريوس إدارة الموارد البشرية باللغة الإنجليزية لسنة دراسية واحدة، ومنحة 20% بكالوريوس في القانون لأول سنة فقط.

وأفادت الدائرة بطرح منحتين مختلفتين للحصول على بكالوريوس في جراحة الأسنان؛ الأولى منحة 20% وتتضمن شروطها نسبة 90% فما أكثر في الثانوية العامة، لافتة إلى أن شروط استمرار المنحة طوال فترة الدراسة تتمثل في: التسجيل في ما لا يقل عن 15 ساعة معتمدة في كل فصل دراسي، والحصول على معدل تراكمي 3.70 للحصول على منحة 20%، أو الحصول على معدل تراكمي 3.60 للحصول على منحة 10%.

وذكرت أن المنحة الثانية المطروحة هي 15%، وتشترط نسبة 85%- 89.9% فما أكثر في الثانوية العامة، واشترطت للالتحاق بها التسجيل في ما لا يقل عن 15 ساعة معتمدة في كل فصل دراسي، والحصول على معدل تراكمي 3.70 للحصول على منحة 15% أو الحصول على معدل تراكمي 3.60 للحصول على منحة 10%.

وأكدت الدائرة أنه تم تخصيص 4 منح كذلك للحصول على بكالوريوس في الصيدلة؛ الأولى 50% (مقعد واحد) ويشترط الحصول على معدل تراكمي 3.70 لاستمرار المنحة طوال فترة الدراسة، والثانية 40% على الرسوم الدراسية في أول عامين دراسيين، وتشترط نسبة 95% فما أكثر في الثانوية العامة، والثالثة 35% على الرسوم الدراسية في أول عامين دراسيين، وتشترط نسبة 90% فما أكثر في الثانوية العامة، بينما المنحة الرابعة 30% على الرسوم الدراسية في أول عامين دراسيين ويشترط لها نسبة 85% فما أكثر في الثانوية العامة.

وطرحت دائرة الموارد البشرية بعجمان أيضاً منحة 15% على برنامج مركز التعزيز الوظيفي ومدرسة المدينة (طفل واحد فقط)، ومدرسة المدينة الأمريكية (طفل واحد فقط).

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