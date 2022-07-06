بلدية دبا الحصن تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

المصدر: دبا الحصن - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية مدينة دبا الحصن، استكمال كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بإعداد خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها خلال أيام العيد، وذلك في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، كما عملت على تجهيز المقصب لتقديم الأضاحي وفق الشروط والمعايير الصحية اللازمة، وقامت بتزيين المدينة بالأشكال الهندسية المضيئة حتى تبث الفرحة والبهجة في نفوس السكان.



حملات تفتيشية مفاجئة



أوضح مدير بلدية مدينة دبا الحصن،طالب عبدالله اليحيائي أن إدارة العمليات بالبلدية قامت بإعداد خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها خلال أيام العيد، وذلك بعد تفعيل دور البلدية الرقابي على المنشآت الغذائية والأسواق، وتكثيف الزيارات والحملات التفتيشية عليها لضمان التزامها بكافة الضوابط الصحية المُنظمة لسير العمل، بالإضافة إلى ذلك إجراء حملات تفتيشية مفاجئة على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء، للتأكد من التزامها بكافة التدابير الإحترازية والاشتراطات الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.



أوقات عمل الأسواق



أعلن اليحيائي أن قسم الخدمات البيطرية بالبلدية أكمل استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تجهيز المقصب والأسواق وفق أعلى المعايير الصحية المتبعة لتلبية احتياجات المستهلكين خلال أيام العيد.

حيث سيعمل المقصب خلال يوم عرفة وأيام العيد من الـ6 صباحاً حتى الـ6 مساءً، وسيكون الذبح تحت إشراف صحي كامل من قبل الأطباء البيطريين والمختصين العاملين في المقصب.

بينما يعمل سوق الخضار بالمدينة خلال أيام العيد من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 11 مساء، كما يعمل سوق السمك بالفترة الصباحية من الساعة 7 صباحاً وحتى 1 ظهراً، وبالفترة المسائية من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساء.

كما حذر مدير البلدية كافة سكان المدينة من التعامل مع القصابين الجوالين غير المرخصين نظراً لعدم خضوعهم للمعايير الصحية اللازمة، وعدم فحص الأضاحي التي يقدمونها للسكان للتأكد من خلوها من الأمراض المختلفة.

تعمل البلدية على تطهير وتنظيف وتعقيم المقصب والأسواق على مدار اليوم، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام العيد، وفق الشروط والمعايير الصحية اللازمة.



كما يجب على كافة الزوار إتباع الإجراءات والتدابير الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع لعل أهمها؛ تطبيق التباعد الإجتماعي وضرورة إرتداء الكمامات والقفازات وغيرها.



مصليات العيد



وذكر اليحيائي أن إدارة العمليات في البلدية عملت على تكثيف التحضيرات لتهيئة وتجهيز مصلى العيد في دبا الحصن، وتزويده بكافات الإمكانات الخدمية والتقنية والهندسية، خدمةً لجمهور المصلين الذين يتوافدون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.





تزيين المدينة



وأكد مدير البلدية أن إدارة الخدمات الهندسية قامت بتزيين الشوارع والميادين العامة بالأشكال الهندسية والأعمدة ذات الزخارف الإسلامية والمجسمات المضيئة التي تتضمن التهاني والتبريكات، منها «عيد أضحى مبارك» و«كل عام وأنتم بخير».



على مدار 24 ساعة



ونوه اليحيائي إلى أن طواقم البلدية جاهزة على مدار 24 ساعة، لتقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام العيد، مشيراً أنه في حال حدوث أي حالة طارئة يرجى التواصل مع رقم الطوارئ (993) للإعلام عنها لتلبية النداء من قبل فرق البلدية.





تهنئة القيادة الرشيدة



تقدم سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير البلدية بأسمى آيات التهاني والتبريكات وأجمل الأماني إلى القيادة الرشيدة وإلى المواطنين والمقيمين كافة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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