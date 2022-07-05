بمناسبة عيد الأضحى المبارك رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 737 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية

المصدر: أبوظبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 737 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة للبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة بما ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

وحرص صاحب السمو رئيس الدولة على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تعزيزاً للروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة، للعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

رئيس الدولة تكفّل بتسديد الغرامات المالية المترتبة على المفرج عنهم.

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