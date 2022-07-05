فرق العمل في «تنمية المجتمع» تباشر تنفيذ توجيهات رئيس الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ثمنت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود، ورفع ميزانيته من 14 ملياراً إلى 28 مليار درهم.

وأكدت الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول آليات التقديم وصرف المساعدات الاجتماعية والعلاوات اليوم الثلاثاء.

وقالت بوحميد إن فرق العمل في الوزارة تعمل على تنفيذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على وجه السرعة، كي يتم تقديم الدعم للمستحقين في أرجاء الدولة، بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي، بما يضمن سرعة التنفيذ ودقته.

وأضافت: «يتم في الوقت الحالي وضع الآليات والخطط الكفيلة بوصول العلاوات التي تم اعتمادها للمستحقين في مختلف الفئات»، مشددة على أن «البرنامج يعد خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي، تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى بهدف تعزيز جودة حياة أبناء الوطن، لاسيما بين الفئات محدودة الدخل، ما يعكس حرص القيادة الإماراتية على توفير الحياة الكريمة للأسر محدودة الدخل»، مشيرة إلى أن «توجيهات القيادة تترجم مساعي دولة الإمارات المتواصلة لتقديم كل أشكال التمكين لأبناء الوطن».

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