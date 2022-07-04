شرطة أبوظبي: 7 إرشادات لضمان سلامة سائقي الشاحنات

دعت شرطة أبوظبي سائقي الشاحنات للالتزام بـسبع إرشادات مهمة من أجل سلامتهم على الطريق : وهي ضرورة التزام الجانب الأيمن للطريق ، عدم الخروج من المسار إلا للضرورة القصوى ، ترك مسافة أمان كافية بين الشاحنة والمركبات الأخرى،عدم تجاوز أي مركبة الا للحالات الطارئة لضمان عدم التعرض لمخالفة تصل إلى وقف رخصة القيادة لمدة عام كامل ، والتأكد من خلو النقطة العمياء تماما من المركبات قبل الانعطاف أو تغيير المسار، وفي حال الضرورة لتغيير المسار أو الانعطاف ضرورة استخدام الإشارات الجانبية في وقت مبكر لتنبيه سائقي المركبات، إستخدام إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بالانعطاف لتنبيه المركبات الأخرى.

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