"الأرصاد" يتوقع تأثر الدولة بمنخفض جوي اعتباراً من 5 يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد " تأثر المنطقة في الفترة من 5 إلى 7 يوليو الجاري بامتداد منخفض جوي قادم من شمال الهند وجنوب باكستان باتجاه سلطنة عمان مصحوب بتشكيلات مختلفة من السحب الممطرة على عمان.

كما توقع المركز في بيان له امتداد بعض هذه السحب على الدولة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية تمتد إلى المناطق الجنوبية الشرقية وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا.. مشيرا إلى أنه يتابع الحالة ليعلن عن أية مستجدات حولها.

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