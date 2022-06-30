الإقامة الذهبية في انتظار أوائل الثانوية العامة وذويهم

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

وجهت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، التهئنه، إلى الطلبة من خريجي الثانوية العامة هذا العام، مؤكدة أنها ستقوم بالتواصل مع أوائل الثانوية العامة والمتفوقين من أبناء المقيمين في الدولة للسير بإجراءات منحهم وذويهم الإقامة الذهبية، وسيتم تلقي طلبات الإقامة الذهبية للمقيمين المتفوقين بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ويمكنهم تقديم الطلبات عبر الرابط https://bit.ly/3udRUJ8

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news