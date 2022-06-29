مختبر دبي المركزي يطور فحصاً للكشف عن الكهرمان المزيف

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي عن تطوير فحص الكشف عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وحجر الكهرمان المعالج بالبلاستيك.



وطور المختصون في المختبر فحوصات مختلفة باستخدام تقنية الليزر تمكّن المحللين من كشف حبات الكهرمان المعالج وتمييزه عن غير معالج، بهدف تعريف المستهلكين بجودة ما يقتنون من هذا النوع من الأحجار الكريمة، ومعرفة أنواع المعالجة التي طرأت على الكهرمان من حرارة أو معالجة تجاويفها بالبلاستيك.



ويقدم مختبر دبي المركزي إسهامات عديدة في تطوير الفحوصات، وذلك تلبيةً لاحتياجات المتعاملين في مجالات مختلفة، مثل: فحص المواد الاستهلاكية والسلع، والأغذية، وفحص كفاءة الأجهزة الكهربائية وسلامتها، إضافةً إلى فحص مواد البناء.



وأكدت بلدية دبي على أهمية الأبحاث والدراسات التي يجريها المختبر في تطوير الفحوصات وزيادة كفاءتها، من خلال ابتكار طرق فحص متطورة وحديثة، تعزيزاً لقيم البلدية بدعم ثقافة استدامة الابتكار في مواكبة المتغيّرات وتحقيق صدارة مدن المستقبل.



يذكر أن المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة، كان قد نشر بحثاً لمختبر دبي المركزي متمثلاً بمختبر فحص الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في إطار الكشف عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وحجر الكهرمان المعالج بالبلاستيك.

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